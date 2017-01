ZIMBABWE La lutte des veuves spoliées par leur belle-famille Trois ans déjà que son mari est mort et Maliyaziwa Malunga n’a toujours pas fait son deuil. Elle doit mener bataille contre sa belle-famille qui veut l’expulser de sa maison, une pratique qui touche chaque année des milliers de femmes au Zimbabwe. Lorsque Maliyaziwa s’est retrouvée veuve en 2013, la famille du défunt l’a séquestrée, lui a extorqué 4.000 dollars et volé les titres de propriété de son logement de Chitungwiza, au sud de la capitale Harare. "Je me suis barricadée de peur qu’ils reviennent pour me harceler. J’en ai perdu le sommeil, je fais de l’hypertension et j’ai beaucoup maigri", explique à l’AFP cette femme de 53 ans, qui poursuit aujourd’hui sa belle-famille devant les tribunaux. "C’est tellement dur et stressant d’aller devant la justice, mais les veuves doivent se battre pour leurs droits. Elles doivent être fortes et ne pas abandonner", plaide t-elle. elon un rapport de Human Rights Watch (HRW) publié mardi, le cas de Maliyaziwa est loin d’être isolé au Zimbabwe. Un cas que l’on retrouve aussi dans d’autres pays du continent. L’ONG y révèle que les veuves, régulièrement expulsées de leurs logements par la famille de feu leur mari, n’obtiennent que très rarement réparation devant la justice. Officiellement, la constitution zimbabwéenne protège les droits des femmes mariées ou veuves. Mais dans un pays où les mariages sont souvent conclus sous le régime du droit coutumier, la loi est souvent difficile à faire appliquer. "Dans la pratique, les lois s’appliquent uniquement aux femmes dont le mariage est officiellement enregistré", explique l’ONG. "Je conseille aux femmes mariées d’aller devant la justice et de demander un certificat de mariage pour ne pas avoir les mêmes problèmes que moi", recommande Maliyaziwa Malunga. "Les veuves doivent défendre leurs droits, elles doivent rester fortes et ne jamais abandonner", insiste-t-elle. - Tradition contre loi - Dans son rapport intitulé "Tu n’auras rien : violations de propriété et droit de succession pour les veuves au Zimbabwe", HRW appelle le gouvernement de Robert Mugabe à agir.AFP

RDC L’opposant Tshisekedi quitte le pays pour raisons médicales L’opposant historique congolais Étienne Tshisekedi a quitté Kinshasa tôt mardi matin pour Bruxelles pour des raisons médicales alors que son parti négocie avec la majorité soutenant le président Joseph Kabila un partage du pouvoir jusqu’à la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo. Le départ du vieil opposant, affaibli, pourrait compliquer ces négociations destinées à permettre une sortie pacifique à la crise politique provoquée par le maintien au pouvoir de M. Kabila au-delà du terme de son mandat, échu depuis le 20 décembre. L’opposant de longue date, âgé de 84 ans, a décollé de l’aéroport international de Ndjili à bord d’un avion privé à 06h00 (05h00 GMT) alors que le jour se levait tout juste, selon un journaliste de l’AFP ayant observé la scène à distance. Un peu plus tôt, alors qu’il faisait encore nuit, le président de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) avait été hissé, aidé par des proches, à bord d’un jet arrivé la veille. - "Il n’est pas mourant" - Selon une source aéroportuaire, sa femme a pris place à son côté dans l’avion à bord duquel voyage aussi une infirmière. "Il n’est pas mourant, mais il doit partir pour un contrôle (médical) à Bruxelles", a déclaré à l’AFP un proche de la famille Tshisekedi. Mais pour un haut cadre de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), la santé du "Vieux", comme le surnomment affectueusement ses compagnons d’engagement politique, s’est brusquement dégradée. "C’est (peut-être) un aller simple, ce n’est pas à exclure", a déclaré ce dirigeant du parti sous le couvert de l’anonymat. Voulant couper court "à des rumeurs" sans préciser les motifs du voyage, l’UDPS avait publié dans la nuit un communiqué affirmant que son chef partirait pour Bruxelles "mardi (...) à 10h00" pour un séjour prévu de longue date ayant "été plusieurs fois reporté compte tenu de la situation politique au pays et des enjeux de l’heure". - ’Responsabilités historiques’ - Selon ce même communiqué, "le chef du parti ne tardera pas à revenir pour assumer ses responsabilités historiques".AFP

NIGERIA Plan d’urgence médical après le bombardement des déplacés Les opérations de secours se poursuivaient mercredi dans le nord-est du Nigeria où un camp de déplacés a été bombardé par erreur par l’armée nigériane, faisant au moins 52 morts et plus de 120 blessés, selon MSF. Hôpitaux publics, médecins et ambulances de Maiduguri, la grande ville de la région et berceau des islamistes de Boko Haram, étaient en alerte dans le cadre d’un "plan d’urgence médical" déclenché par les autorités de l’Etat du Borno. Le Comité International de la Croix Rouge (CICR) a déployé un hélicoptère pour évacuer les victimes vers Maiduguri et Médecins Sans Frontières (MSF), qui opérait depuis peu dans le camp bombardé de Rann, a été chargé de coordonner la réponse médicale, a indiqué Isa Gusau, porte-parole du gouverneur de l’Etat. Les frappes aériennes ont eu lieu mardi vers 09H00 (08H00 GMT) à Rann, dans le nord de l’Etat du Borno, alors que les humanitaires distribuaient de la nourriture aux déplacés forcés de fuir les violences. "Une réponse d’urgence était peu à peu apportée dans cette localité qui était, il y a peu de temps encore, inaccessible" aux humanitaires, rapporte Edward Kallon, coordinateur des Nations Unies pour le Nigeria, ajoutant que Rann compte 43.000 déplacés, qui souffraient déjà de "manque de nourriture et sévère malnutrition". Six employés de la Croix-Rouge nigériane ont été tués dans le bombardement, a annoncé de son côté le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui gère également des équipes dans la zone. "Parmi les victimes des frappes aériennes d’aujourd’hui à Rann, six membres de la Croix-Rouge nigériane ont été tués et 13 blessés", a déclaré à l’AFP un porte-parole du CICR. "Cette attaque à grande échelle contre des personnes vulnérables qui ont déjà fui des violences extrêmes est choquante et inacceptable", a déclaré le Dr Jean-Clément Cabrol, directeur des opérations de MSF. MSF précise que ses équipes "tentent de fournir des premiers secours d’urgence" aux blessés, demandant aux autorités "de mettre en place toutes les mesures possibles" afin de faciliter les évacuations d’urgence.AFP