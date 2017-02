RCI Le procès des "disparus du Novotel" à Abidjan "Le procès aura bel et bien lieu", a affirmé lundi à l’AFP Me Pierre Olivier Sur, avocat des familles des quatre hommes, parmi lesquels deux Français, dont l’enlèvement et les assassinats avaient défrayé la chronique en 2011 en pleine crise post-électorale. Dix personnes - dont huit militaires - comparaissent à partir de mardi devant la cour d’assises d’Abidjan à l’occasion de ce procès qui devrait débuter à 10h00 (heure locale et GMT) au palais de justice de Yopougon, un grand quartier d’Abidjan et durer deux à trois semaines. Selon l’acte d’accusation, cinq des dix accusés, dont le général Brunot Dogbo Blé, qui commandait la Garde républicaine, sont poursuivis pour "séquestration et assassinat", les autres pour enlèvement" et/ou "disparition de cadavres". Le directeur de l’hôtel Novotel d’Abidjan, Stéphane Frantz Di Rippel, Yves Lambelin, directeur général de Sifca, plus grand groupe agro-industriel ivoirien et figure du patronat local, son assistant béninois Raoul Adeossi et le Malaisien Chelliah Pandian, directeur général de Sania, filiale de Sifca, avaient été enlevés par un commando militaire le 4 avril 2011 dans Abidjan pendant les combats. Ils avaient été conduits au palais présidentiel, torturés et tués, selon le gouvernement du président Alassane Ouattara installé après l’arrestation le 11 avril de son prédécesseur Laurent Gbagbo à l’issue de quatre mois de crise post-électorale. "Nous sommes surpris que ce soit un tribunal civil qui soit en charge de ce dossier, alors que ce sont des militaires qui sont principalement poursuivis dans cette affaire", a déploré Me Ange Rodrigue Dadjé, un des avocats de la défense.AFP

LIBYE 700 migrants interceptés par les gardes-côtes Quelque 700 migrants qui tentaient de rejoindre l’Europe par la mer ont été interceptés par les gardes-côtes libyens près des plages de Sabratha dans l’ouest du pays, a annoncé lundi à l’AFP le porte-parole de la marine libyenne.

"Les gardes-côtes ont intercepté vendredi à l’aube 700 migrants à bord de deux embarcations en bois à 3 miles nautiques de la ville de Sabratha", à 70 km à l’ouest de Tripoli, a indiqué le général Ayoub Qassem.

Selon lui, des passeurs qui étaient sur la plage ont tiré sur la patrouille des gardes-côtes sans faire de victimes.

"Les gardes-côtes ont riposté, obligeant les trafiquants à prendre la fuite", a ajouté M. Qassem.

La plupart des migrants arrêtés sont d’Afrique sub-saharienne, mais des Egyptiens, des Syriens, des Tunisiens et des Palestiniens étaient aussi à bord des deux embarcations, a-t-il précisé.

Alors que les pays européens tentent de freiner le flux de migrants, avec notamment un soutien renforcé aux gardes-côtes libyens, plus de 1.360 migrants ont été secourus depuis vendredi par les gardes-côtes italiens, et trois retrouvés sans vie, à bord d’une douzaine d’embarcations de fortune parties de Libye malgré l’hiver.

Les passeurs de migrants clandestins profitent du chaos qui règne en Libye depuis la chute du régime Kadhafi en 2011. La plupart des départs ont lieu depuis l’ouest du pays, à destination de l’Italie qui n’est qu’à 300 kilomètres.

En l’absence d’une armée ou d’une police régulière, plusieurs milices font office de garde-côtes tout en étant souvent accusées de complicité voire d’implication dans ce trafic lucratif. AFP

MIGRATION Les investissements en Afrique, clé contre la migration clandestine, selon l’UE Les investissements "productifs" en Afrique sont la clé pour lutter contre l’immigration clandestine, a déclaré lundi à Abidjan le président du Conseil économique et social européen, Georges Dassis. "C’est beau de faire des discours et dire +il faut éviter les migrations clandestines, il faut que les gens restent chez eux+ Mais (...) ce n’est pas avec les discours qu’on va les convaincre. On va les convaincre si on leur offre des possibilités d’avoir une vie décente (chez eux), c’est pour ça il faut des investissements", a ajouté Georges Dassis. Il "faut jouer (notre) rôle afin qu’il y ait plus d’investissements productifs créant ainsi de l’emploi dans des secteurs qui sont productifs en exploitant les ressources endogènes de chaque région", a déclaré M. Dassis lors d’une séance de travail avec les membres du Conseil économique et social ivoirien. Selon lui, même si l’Europe a besoin des migrants il est clair que "cette migration doit être régulée dans l’intérêt de tous (...) en coopération étroite avec les pays d’où proviennent les citoyens qui désirent immigrer", appelant à accentuer les campagnes de sensibilisation et d’information pour dissuader les candidats à l’immigration clandestine. Le "drame inacceptable" de l’immigration clandestine doit nous "interpeller sur notre responsabilité collective dans la recherche des solutions et mesures urgentes à apporter à la crise migratoire actuelle, notamment celle des jeunes et des femmes de l’Afrique vers l’Union européenne à la recherche d’emploi et d’un mieux-être", a estimé de son côté Charles Diby Koffi, le président du Conseil économique et social ivoirien. L’UE fait face à une crise migratoire inédite liée au flux vers l’Europe de migrants et candidats à l’asile fuyant les conflits et/ou la pauvreté en Afrique.Georges Dassis est arrivé vendredi en Côte d’Ivoire pour une mission de travail, qui s’achève lundi. AFP