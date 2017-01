NIGERIA Les grandes dates depuis l’enlèvement des lycéennes de Chibok Principaux développements depuis l’enlèvement en 2014 à Chibok (Nigeria) de 276 lycéennes par le groupe jihadiste nigérian Boko Haram. - Traitées en "esclaves" - Le 14 avril 2014, 276 lycéennes âgées de 12 à 17 ans sont enlevées par des hommes armés à Chibok, dans l’État de Borno (nord-est), berceau de Boko Haram. 57 parviennent à s’échapper juste après le rapt. Les parents dénoncent l’inaction des autorités. Une campagne internationale intitulée #BringBackOurGirls ("Ramenez-nous nos filles") est lancée sur les réseaux sociaux. Le 5 mai, le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, revendique dans une vidéo le kidnapping, affirmant que les lycéennes seront traitées en "esclaves", "vendues" et "mariées" de force. Le 12 mai, le chef du groupe diffuse une nouvelle vidéo d’une centaine de jeunes femmes présentées comme les lycéennes enlevées, affirmant les avoir converties à l’islam et exigeant la libération de prisonniers islamistes en échange des jeunes filles. - Mobilisation - Le 17 mai, cinq chefs d’État africains soutenus par l’Occident adoptent à Paris un plan de "guerre" contre Boko Haram. Le 22 juillet, le président Goodluck Jonathan rencontre à Abuja pour la première fois des proches des lycéennes, cent jours après l’enlèvement. - ’Preuve de vie’ - Le 16 septembre 2015, le nouveau président nigérian, l’ex-général Muhammadu Buhari, élu en mars, déclare envisager un échange de prisonniers de Boko Haram contre les lycéennes. Fin décembre, il se dit prêt à négocier avec "une direction crédible" de Boko Haram "qui nous confirme que les jeunes filles sont toujours en vie". Le 13 avril 2016, Boko Haram envoie une "preuve de vie" avec une vidéo montrant selon CNN une quinzaine de jeunes filles couvertes d’un hijab noir. - Des lycéennes libérées - Le 18 mai, pour la première fois, une lycéenne est retrouvée saine et sauve par des milices locales et l’armée dans une zone de la forêt de Sambisa (État de Borno) connue pour être le bastion du groupe. Elle apparaît sur une photo diffusée par l’armée avec un bébé de quatre mois présenté comme sa fillette. Deux jours après, l’armée annonce une deuxième rescapée mais les familles assurent qu’elle n’appartient pas aux otages de Chibok.AFP

TCHAD Hissène Habré, un bourreau implacable jugé 25 ans après sa chute L’ex-président tchadien Hissène Habré, 74 ans, a exercé pendant son règne (1982-1990) une répression implacable, pour laquelle un tribunal spécial africain à Dakar l’a condamné à perpétuité il y a sept mois. Hissène Habré, qui s’est emparé du pouvoir par les armes en 1982, devenant rapidement l’architecte d’une répression terrible, était absent lundi à l’ouverture du procès en appel. En première instance, le procureur spécial Mbacké Fall l’a qualifié de "véritable chef de service" de l’appareil de répression. L’accusé aux traits et au regard acérés caché par des lunettes noires, en turban et boubou blancs, est resté silencieux et impassible, hormis pour récuser le tribunal, où il a dû être amené de force, et ses avocats commis d’office. Mais après l’énoncé du verdict, il a levé les bras en saluant ses partisans et crié : "A bas la Françafrique !". Ultime retournement pour un homme dont le parcours dans les années 1970 et 1980 s’inscrit dans l’histoire agitée du Tchad indépendant. "Combattant du désert", "homme des maquis", "chef de guerre" : les qualificatifs abondent pour exalter ses qualités militaires du temps de sa superbe. Né en 1942 à Faya-Largeau (nord), il grandit dans le désert du Djourab, au milieu de bergers nomades. Intelligent, il est remarqué par ses maîtres. Devenu sous-préfet, il part étudier en France en 1963, à l’Institut des hautes études d’Outre-mer. Il étudie ensuite le droit à Paris, y fréquente l’Institut d’études politiques et fait son éducation politique en dévorant Frantz Fanon, Ernesto "Che" Guevara, Raymond Aron. A partir de 1974, il se fait connaître à l’étranger en retenant en otage - durant trois ans - l’ethnologue française Françoise Claustre, obligeant la France à négocier avec la rébellion. Il sera ensuite Premier ministre du président Félix Malloum, avec qui il rompra, puis ministre de la Défense de Goukouni Weddeye, président du Gouvernement d’union nationale créé en 1979. Nationaliste convaincu et farouchement opposé au dirigeant libyen de l’époque Mouammar Kadhafi, qui a les sympathies de Weddeye, il rompt peu après avec son ancien allié, déclenchant une guerre civile à N’Djamena, qu’il doit évacuer fin 1980.AFP

NIGERIA Cinq soldats tués par Boko Haram dans le nord-est Au moins cinq soldats ont été tués durant le weekend dans l’attaque d’une base militaire par des islamistes de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, ont indiqué des responsables militaires à l’AFP lundi. Un groupe de combattants de Boko Haram a lancé une attaque sur une base militaire dans la ville de Buni Yadi, à environ 65 km de Damaturu, la capitale de l’État de Yobe, dans la nuit de samedi à dimanche, provoquant des "combats intenses". "Nous avons perdu dans l’attaque cinq soldats dont un capitaine qui avait récemment été déployé à Buni Yadi", a déclaré un officier supérieur sous couvert d’anonymat. "Nous essayons toujours d’avoir un bilan des victimes chez les terroristes, car leurs corps sont dispersés dans la brousse", a ajouté cet officier. Selon cette source, les insurgés se sont probablement regroupés après avoir été chassés par l’armée de la forêt de Sambisa, l’un des derniers bastions du groupe. Un porte-parole de la base militaire de Buni Yadi a confirmé cette attaque sans donner de bilan, précisant que certains soldats étaient toujours portés disparus. "Il y a effectivement eu une attaque des terroristes à Buni Yadi qui a été repoussée", a déclaré le lieutenant George Okupe. "Je ne peux pas confirmer de victimes pour l’instant, tout ce que je peux dire, c’est que certains soldats n’ont pas répondu à l’appel", a-t-il ajouté. Buni Yadi était tombée aux mains de Boko Haram en février 2014 après l’attaque d’une école pour garçons. Au moins 43 élèves avaient été égorgés dans leur chambre d’internat et l’école avait été brûlée. Les islamistes avaient saccagé la ville, restée sous leur contrôle pendant près d’un an, jusqu’à sa reprise en mars 2015 par l’armée qui y a établi une base militaire. Le mois dernier, Abuja a affirmé que la guerre contre Boko Haram, dont l’insurrection a démarré 2009, était dans sa phase finale, un an après que le président Muhammadu Buhari eut assuré que le groupe était "techniquement" vaincu. Mais la façon dont les rebelles ont pu attaquer une base militaire aussi importante pose question. Par le passé, Boko Haram a souvent mené des attaques similaires contre des positions de l’armée, s’emparant d’important stocks d’armes et d’équipements.AFP