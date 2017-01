NIGERIA Boko Haram chassé d’un de ses derniers fiefs, mais la guerre continue La reconquête de la forêt de Sambisa, un des derniers fiefs de Boko Haram, représente - si elle est confirmée - une victoire majeure pour l’armée nigériane, mais risque aussi de déplacer les combats contre des jihadistes extrêmement mobiles vers d’autres champs de bataille. Après sept années de conflit dévastateur dans le nord-est du Nigeria, les experts estiment que la guerre est loin d’être finie, contrairement aux affirmations répétées du gouvernement et de l’armée. A la veille de Noël, le président nigérian Muhammadu Buhari avait annoncé triomphalement "l’écrasement final des terroristes de Boko Haram dans leur dernière enclave" de Sambisa, forêt de quelque 1.300 km2 où s’étaient rassemblés de nombreux combattants après des revers militaires. L’insaisissable chef du mouvement, Abubakar Shekau, a répondu jeudi par une nouvelle provocation. "Nous n’avons été chassés de nulle part", a-t-il affirmé dans une vidéo, promettant de continuer à se battre jusqu’à l’instauration d’un "califat islamique". La chasse à l’homme pourrait se prolonger encore longtemps, alors que personne ne se sait où sont passés Shekau et ses principaux lieutenants. Plusieurs sources contactées par l’AFP ont fait état de mouvements accrus de combattants ces derniers jours aux abords de la forêt de Sambisa, mais aussi en direction du lac Tchad et de villages frontaliers du Cameroun. Selon un membre de comité de vigilance citoyen engagé aux côtés de l’armée, de "nombreux jihadistes ont été aperçus" dans la région de Kala-Balge, qui abrite plusieurs forêts à la frontière avec le Cameroun. Les insurgés se déplacent également sur le lac Tchad "pour échapper aux offensives militaires" en cours, selon Abubakar Gamandi, responsable du syndicat des pêcheurs de l’État du Borno, épicentre du conflit qui a fait plus de 20.000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis 2009.AFP

BURKINA L’ex-Premier ministre Isaac Zida rayé de l’armée pour "désertion" L’ex-Premier ministre burkinabè Isaac Zida sera "rayé des forces armées nationales" pour "désertion en tant de paix", a déclaré jeudi le président Roch Marc Christian Kaboré en annonçant également un prochain remaniement ministériel. Cette "réorganisation" du gouvernement prévoit notamment qu’il cède son poste de ministre de la Défense et la nomination d’un ministre exclusivement en charge des questions sécuritaires, a annoncé le président Kaboré qui a déjà nommé mercredi un nouveau chef d’état-major général des armées. M. Kaboré a également annoncé une réunion en janvier des dirigeants du Niger, du Mali et du Burkina pour "gérer le contrôle de nos frontières" face à la menace jihadiste qui a touché le Burkina en 2016. "Le général Zida n’est pas rentré (de son exil volontaire au Canada). Il sera passé en conseil de discipline et il sera rayé de l’effectif des forces armées nationales, c’est clair", a déclaré le président Kaboré, dans un long entretien à la télévision nationale marquant son premier anniversaire au pouvoir. Le général Zida a rejoint en janvier sa famille au Canada à la fin de la transition (décembre 2015) muni d’une permission délivrée par M. Kaboré. Sa permission a expiré depuis le 15 février et le président Kaboré l’a sommé en vain publiquement à maintes reprises de regagner le Burkina Faso. M. Kaboré avait ordonné le lancement de procédures contre lui pour "désertion en tant de paix". Ancien numéro 2 du Régiment de sécurité présidentielle (RSP), l’ex-garde prétorienne du président déchu Blaise Compaoré, Zida s’était emparé du pouvoir le 1er novembre 2014 au lendemain de la chute de M. Compaoré... Mais à quelques jours de la fin de la transition, M. Zida s’est fait nommer général de division en vertu d’une loi, retoquée depuis par le nouveau parlement mis en place avec l’arrivée au pouvoir de M. Kaboré.AFP

SENEGAL Audition d’un militaire guinéen recherché pour le massacre d’opposants en 2009 à Conakry Le militaire guinéen Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba Diakité, recherché pour le massacre d’opposants en 2009 à Conakry, a été entendu mercredi par un procureur à Dakar où il a été arrêté récemment, a indiqué jeudi à l’AFP son avocat. Toumba Diakité, un médecin militaire ayant le grade de commandant, a été arrêté le 16 décembre par des gendarmes dans la capitale sénégalaise où il vivait sous "une identité d’emprunt" et ayant subi plusieurs changements d’apparence, selon la gendarmerie. Il est recherché pour son implication présumée dans le massacre perpétré le 28 septembre 2009 par des militaires dans un stade de Conakry où étaient rassemblés des milliers d’opposants à la candidature à l’élection présidentielle de Moussa Dadis Camara, chef de la junte militaire ayant dirigé la Guinée de 2008 à fin 2009. Au moins 157 personnes avaient été tuées et 109 femmes violées dans le stade et ses environs, selon la commission internationale d’enquête de l’ONU. Toumba Diakité a tenté, le 3 décembre 2009, d’assassiner M. Camara, dont il était l’aide de camp, lui reprochant de vouloir lui faire porter l’entière responsabilité du massacre. Mercredi à Dakar, il a été entendu par un procureur pour le compte du Parquet général, "en exécution du mandat d’arrêt à son encontre. C’était l’interrogatoire préalable", a affirmé à l’AFP son avocat, Me Baba Diop, parlant d’une "formalité". Selon lui, son client "a indiqué qu’il ne souhaiterait pas être extradé" dans son pays "pour des raisons de sécurité". Cependant, a assuré l’avocat, le parquet général et la défense n’ont pas encore reçu "le dossier officiel de la demande d’extradition" de la Guinée. AFP