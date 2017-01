MAROC L’Union africaine se penche sur la réintégration du Maroc L’éventuelle réintégration du Maroc devrait dominer les débats du sommet de l’Union africaine (UA) qui s’ouvre lundi à Addis Abeba, le conflit au Soudan du Sud et l’élection du président de la Commission de l’UA figurant parmi les autres priorités du rendez-vous continental. Le Maroc avait quitté l’UA en 1984 pour protester contre l’admission de la République arabe sahraouie démocratique proclamée par le Front Polisario au Sahara occidental, un territoire que Rabat considère comme sien. Mais le Maroc a annoncé en juillet sa volonté de réintégrer l’organisation et le roi Mohammed VI, qui a annoncé sa présence à Addis Abeba, a enchaîné depuis les offensives diplomatiques. Le retour du Maroc demeure toutefois un sujet clivant au sein de l’UA - l’Algérie y est notamment hostile - et les observateurs redoutent que ces dissensions ne viennent se coupler aux divergences de vue sur la Cour pénale internationale et aux traditionnelles rivalités des blocs régionaux pour l’élection du nouveau président de l’exécutif continental. "L’expansion économique sur le continent est importante pour le Maroc", assure Liesl Louw-Vaudran, analyste pour l’Institute for Security Studies (ISS). "L’Union africaine est de plus en plus importante, et le Maroc se rend compte qu’il est impossible de mettre en œuvre son agenda continental sans être membre de l’UA". D’autre part, souligne-t-elle, la réintégration du Maroc pourrait être une aubaine pour l’UA, qui cherche à devenir financièrement indépendante, mais a perdu en la personne du défunt dictateur libyen Mouammar Kadhafi un généreux bienfaiteur.. Alger et Pretoria soutiennent de longue date la lutte du Front Polisario, qui réclame l’indépendance du Sahara occidental. Selon l’analyste politique Gilles Yabi, installé au Sénégal, "la question maintenant est de savoir si le Maroc va être réintégré et en même temps, si on ne va pas exclure le Sahara occidental de l’UA.AFP

GAMBIE De la présidentielle au retour du président Barrow Rappel des développements depuis le scrutin présidentiel du 1er décembre en Gambie, où le nouveau président Adama Barrow est arrivé jeudi après-midi, cinq jours après le départ en exil de son prédécesseur Yahya Jammeh, épilogue d’une crise de six semaines. - Défi inédit pour Jammeh - 1ER DECEMBRE 2016 : Les Gambiens votent pour désigner leur nouveau président parmi trois candidats en lice, dont Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, et Adama Barrow, candidat d’une large coalition de l’opposition. Le lendemain, la Commission électorale annonce la victoire de M. Barrow. M. Jammeh reconnaît sa défaite et téléphone à M. Barrow pour le féliciter. Ce dernier assure qu’il ne lancera pas de "chasse aux sorcières". - 5 déc : Un tribunal ordonne la libération sous caution du chef du Parti démocratique uni (UDP, principal parti d’opposition) Ousainou Darboe, et de 18 co-prévenus, condamnés en juillet à trois ans de prison ferme. Une quarantaine d’opposants sont libérés sous caution dans les jours qui suivent. - Brusque revirement de M. Jammeh - 5 déc : La Commission électorale indique que M. Barrow l’a emporté sur Yahya Jammeh avec une avance plus réduite qu’annoncée initialement et une participation inférieure. Selon les résultats révisés, M. Barrow est élu avec 43,2% des voix (contre 45,5% initialement), M. Jammeh arrive deuxième avec 39,6% des voix (contre 36,6% initialement), soit quelque 19.000 voix d’écart, le troisième et dernier candidat, Mama Kandeh, étant crédité de 17% (initialement 17,8%). Le 9 décembre, Yahya Jammeh annonce qu’il ne reconnaît plus les résultats, dénonçant des "erreurs inacceptables". Condamnations de la communauté internationale, qui le presse de reconnaître sa défaite. - Médiations de la Cédéao - 13 déc : Une délégation de présidents de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) ne parvient pas à convaincre M. Jammeh de reconnaître sa défaite.. AFP

Soudan Retour de l’opposant Sadeq al-Mahdi après 30 mois en exil L’ancien Premier ministre soudanais Sadeq al-Mahdi, dont le gouvernement avait été renversé en 1989 par l’actuel président Omar el-Béchir, était attendu jeudi à Khartoum après 30 mois d’exil, a annoncé à l’AFP un responsable de son parti d’opposition Oumma. "Le dirigeant du parti (Oumma) Sadeq al-Mahdi sera de retour aujourd’hui après une absence du pays de 30 mois", a déclaré à l’AFP le chef adjoint du parti, Fadlallah Bourmanasser. M. Mahdi avait quitté le Soudan en août 2014, quelques semaines après avoir été emprisonné pour avoir accusé une unité paramilitaire d’exactions contre des civils. Le parti Oumma a indiqué avoir pris toutes les mesures pour accueillir en début d’après-midi M. Mahdi à l’aéroport de Khartoum, puis dans la localité voisine d’ Oum Darmane où il doit prononcer un discours devant ses partisans et des sympathisants de l’opposition. Au cours de son séjour à l’étranger, essentiellement au Caire, M. Mahdi a signé un accord baptisé l’"Appel du Soudan", une alliance de groupes rebelles, de partis d’opposition hostiles au régime d’Omar el-Béchir. Parmi ces groupes figurent des rebelles des provinces du Nil Bleu et Kordofan-Sud, en conflit avec les forces de M. Béchir depuis 2011, ainsi que du Darfour, une région occidentale du pays où un conflit a éclaté en 2003 et fait 300.000 morts selon l’ONU. M. Mahdi avait été arrêté en mai 2014 par le puissant Service national de renseignement et de sécurité (NISS) après avoir, selon ce service, accusé une unité paramilitaire d’exactions au Darfour. Sous le coup d’une enquête pour des accusations de trahison, il risquait la peine de mort en cas de condamnation. Son arrestation avait entraîné d’importantes manifestations appelant à la chute du gouvernement. Elles avaient été violemment dispersées par les forces de l’ordre, suscitant l’inquiétude de plusieurs pays. M. Mahdi avait été libéré un mois plus tard sur instruction du président Béchir. AFP